Mehmetçik Libya’ya gitmeye hazırlanıyor! Kuzey Kıbrıs üs olarak kullanılabilir!

Doğu Akdeniz’deki petrol, gaz, hidrokarbon bütün büyük devletlerin iştahını kabartmış durumda. Öyle ki Suriye iç savaşına dâhil olan Rusya’nın Suriye ile birlikte Akdeniz’de petrol arayacağı Suriyeli yetkililer tarafından duyuruldu.

Ankara ile kuzey Lefkoşa ise bu hidrokarbon meselesinde et ve tırnak gibi birlikte hareket etmeye devam ediyor.

Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini Cumhurbaşkanı Akıncı dan tutun da hükümete, muhalefete kadar KKTC’deki tüm yapılardan tam destek alıyor.

Bu hidrokarbon meselesi ile ilgili Türkiye ve KKTC adeta kenetlenmiş bir politika izlemeye devam ediyor.

Zira başka konularda çıkan cılız aykırı sesler iş Kıbrıs’ın etrafındaki ve Doğu Akdeniz’deki zenginlikler olunca tam bir fikir birliğine dönüşmüş durumda.

Yunanistan, Mısır (Darbeci SİSİ tarafından yönetiliyor), Kıbrıs Cumhuriyeti (adına Kıbrıslı Rumlar) ve İsrail’in hiç bir ekonomik akla uymayan East-Med projesini ileriye taşımaya çalışmaları ve Türkiye’nin Libya’nın BM’de temsil edilen resmi hükümeti ile imzaladığı kıta sahanlığı anlaşması Akdeniz’deki dengeleri değiştirdi, alt üst etti.

General Hafter yönetimindeki Libya’daki resmi hükümete karşı darbe girişimi içerisinde olan ordu ise Libya’daki resmi hükümeti düşürmek için saldırılarını hızlandırdı.

TBMM’nin iki veya üç Ocak’ta Libya tezkeresini oylaması bekleniyor.

Kuzey Kıbrıs’ta bulunan TSK’ya bağlı bazı birliklerin de Libya’ya kaydırılabileceği ve hatta kuzey Kıbrıs’ın Mehmetçik’in Libya harekâtında lojistik ve ikmal üssü olarak kullanılabileceği de iddia ediliyor.

Akdeniz’de artan hidrokarbon gerilimi ve olası Libya harekâtı nedeni ile Geçitkale Havalimanı’ndan yapılan İHA ve SİHA uçuşlarının önemi daha da anlam kazanmaya başlamış durumda.

İskele’ye kurulmak istenen askeri deniz üssü ise Türkiye Kıbrıs Libya arasında önemli bir köprübaşı görevi görebilir.

Barış sözcüğünü ağzımızdan hiç düşürmemiştik, az gittik uz gittik, dere tepe düz gittik, savaşın kıyısına geldik.

Tatar’ın traktör mutluluğu

Başbakan Tatar Güzelyurt Meslek Lisesi Tarım Bölümüne hibe edilen sıfır kilometre traktörün üzerine bindi. Bu iş tamam pozu verdi. Tatar’ın bu sıralarda UBP içerisinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sıkıntıları olduğu konuşulmaya başlandı. Sanırım Zorlu Töre’yi birilerinin devreye girip ikna etmesi gerekecek yoksa bu ayrı-gayri durum Tatar’ın seçimlerde başını ağrıtacak gibi duruyor.

Erhürman hızlı başladı

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman seçim çalışmalarına hızlı başladı. Önce Gönyeli’de Benli ile sokağa inen Erhürman ardından da esnafları Hürrem Tulga ile birlikte ziyaret etti. Erhürman’a özellikle bugünlerde merkez sağ seçmenden yoğun ilgi olduğu çokça konuşulmaya başlandı. Merkez sağ seçmen geçtiğimiz seçim Akıncı’ya yönlenmiş ve Akıncı seçimi kazanmıştı.

Bitmeyen çile çukurlu yollar

Kuzey Kıbrıs’ın yıllardır bitmeyen çilesi haline geldi çukurlu yollar. Geçtiğimiz yıl birçok vatandaş yollardaki çukurlara çiçek dikerek tepkilerini göstermişti. İşte bu çukurda Vadili de... Vatandaş çekmiş tepki olarak sosyal medyaya koymuş.