Mehmetçik Sağlık Merkezi’ne 3 ek oda yaptırılıyor

Mehmetçik Sağlık Merkezi’ne ek oda yaptırılıyor.

Günde yaklaşık 60 hastaya hizmet veren merkeze yaptırılan 3 ek odanın 10 gün içerisinde tamamlanarak kullanıma açılması hedefleniyor…

İngiliz sömürge döneminde beldeye yaptırılan Havva Yekta Kurteli Mehmetçik Sağlık Merkezi’nin daha çağdaş bir ortamda sağlık hizmeti vermesi için çalışmalar sürüyor.

Sağlık merkezinin hasta bekleme salonu genişletilirken, 3 ek muayene odası ise sağlık bakanlığı tarafından yaptırılıyor… ek odaların yapımının 10 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

Mehmetçik ile birlikte toplam 12 köye hizmet veren merkezde günde yaklaşık 60 hastaya bakılıyor.

Merkez sorumlusu Dr. Fatma Şemi Tuğlu, BRT’ye konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başlatılan çalışmalarda sona gelindiğini aktaran Tuğlu, merkezde 2 hasta muayene odası bulunduğunu bunun da yetersiz kaldığını söyledi ve 3 ek muayene odasının hayata geçmesiyle daha çağdaş bir ortamda sağlık hizmeti verebileceklerini aktardı.

Tuğlu, bekleme salonunun da genişletileceğini kaydederek, merkezde hafta da bir Çocuk doktoru, Kadın Doğum ve diş doktorunun hizmet verdiğini ayrıca 24 saat da ambulansının hazır bulundurulduğunu sözlerine ekledi.