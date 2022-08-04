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Mehmetçik Üzüm Festivali başladı

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Ülkenin en köklü festivallerinden biri olan Mehmetçik Üzüm Festivali Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı törenle açıldı.
Mehmetçik Üzüm Festivali başladı

Festival çerçevesinde bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Altın Salkım Halk Dansları festivaline katılan ekiplerin sahnede yerlerini almasının ardından tören saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı.

Açılış töreninde Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Dansları topluluğunun yanı sıra Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Meksika’dan gelen konuk ekipler gösteri sundu.
Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, 60 yıllık bir maceraya ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, 1960 yılında Galatya Panayırı olarak başlayan Mehmetçik Üzüm Festivali’nin şimdilerde uluslararası boyutta gerçekleştiğini kaydetti.

Mehmetçik bölgesinin üzüm ve üzüm ürünlerine bağlı olduğunu ve bu çerçevede üretime önemli katkı sağladığını anlatan Sarıçizmeli, haksız ambargolara ve engellemelere rağmen bölge ve ülkeyi tanıtmaya seslerini duyurmaya devam ettiklerini vurguladı.

Sarıçizmeli, Cittaslow üyeliğinin yanı sıra uluslar arsı festivaller düzenleyen CIOFF’a da üye olduklarını kaydederek düzenlenen böylesi festivallerle ülkenin tanıtımına da katkı sağlandığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından festivalin açılışı gerçekleştirildi. Tören konuk ekiplerinin karşılıklı anı hediyeleri takdimi ile sürdü.
Mehmetçik Belediyesi’nin kardeş belediyesi Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da ülkede bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, Mehmetçik beldesinin hem ismi hem de tarihi ile çok önemli yere sahip olduğunu kaydederek, yerli üretimin önemine değindi.
Kıbrıslı Türklerin kendi festivalleri ve panayırları olsun diye böylesi organizasyonlar düzenlediğini anımsatan Töre, gerçekleştirilen uluslararası festivaller ile uygulanan haksız ambargo ve izolasyonların delindiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, KKTC çatısı altında ülkeyi geliştirmeye çalıştıklarını ifade ederek, Mehmetçik bölgesinin ülkenin en güzide bölgelerinden biri ve turizm potansiyelin de yüksek olduğunu kaydetti.

“Ekonomik krize rağmen, pandemiye rağmen çeşitli olumsuzluklara rağmen büyük bir gayret büyük bir mücadele devam etmektedir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, üreticiyi ve kültürel faaliyetlerle atalardan kalan geleneksel yöntemlerle üretilen ürünlerin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi ve pandeminin hafiflemesinin ardından ekonominin daha iyiye gideceğine bölgede özellikle turizm konusunda büyük gelişmeler olacağına inanç belirtti.

Konuk ekiplerin ülkelerinden getirdikleri anı hediyelerini Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etmelerinin ardından 60’ıncı Mehmetçik Üzüm Festivalinin açılışı gerçekleştirildi.
5 gün devam edecek olan festival kapsamında çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra Barış Manço ve Cem Karaca Gecesi, Kıbrıs Gecesi ve Retro Çalgıcıları ile Suavi ve Edip Akbayram konseri de yer alacak.

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