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Mehmetçik Üzüm Festivali bu yıl 3-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek

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Mehmetçik Üzüm Festivali bu yıl 3-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek
Mehmetçik Üzüm Festivali bu yıl 3-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek

59. Mehmetçik Üzüm Festivali, bu yıl 3-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu yıl CIOFF (UNESCO’ya bağlı Uluslararası Dünya Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi) üyeliği de alan Uluslararası Altın Salkım Halk Dansları Festivali’nin beşincisi düzenlenecek. 

Festival bugün Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. 

Toplantıda Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ve Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu ile CIOFF Kuzey Kıbrıs Başkanı Özlem Kadirağa konuşma yaptı. 

3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30’da açılacak festival çerçevesinde gösteriler, konserler düzenlenecek, stantlarda üzüm ve üzüm ürünlerinin tanıtımı ve satışı yapılacak. 

SARIÇİZMELİ 

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli yarım asrı geçmiş, ülkenin en eski festivali olan Mehmetçik Üzüm Festivali’nin panayırdan festivale dönüştüğünü söyledi. 

Festivalin yıllar içinde gelişerek, uluslararası standartlara ve üyeliklere ulaştığını dile getiren Sarıçizmeli, temel amaç ve hedefinin bölgenin ekonomik kalkınmasının yanı sıra tanıtımının da gerçekleşmesi olduğunu belirtti. 

Sarıçizmeli, festival kapsamında Altın Salkım Halk Dansları Festivali’nin bu yıl beşincisinin düzenleneceğini, bugüne kadar halk dansları festivaline birçok ülkeden çok sayıda kişinin katıldığını kaydetti. 

Altın Salkım Halk Dansları Festivali’nin bu yıl CIOFF üyeliği aldığını söyleyen Sarıçizmeli, üyelikle ülke ve bölgenin tanıtımı adına önemli bir başarı sağlandığını belirtti. 

Uluslararası üyeliklerle ilgili bilgi veren Sarıçizmeli, Cittaslow ve Slow Food üyelikleri bulunduğunu söyledi. 

Festivale beş ülkeden 150 kişinin katılacağını, ayrıca yerli sanatçı ve organizasyonların da destekleneceğini söyleyen Sarıçizmeli, 4 Ağustos’ta Alpmut ve Mahmut Ezer konseri, 5-6 Ağustos’ta halk dansları gösterisi, 7 Ağustos’ta halk dansları gala gecesi, 8 Ağustos’ta Grup Otantik konseri, 9 Ağustos’ta Hasan Ceylanlı ve Orkestrası ve 10 Ağustos’ta ise Lütfiye Özipek konserleri düzenleneceğini kaydetti. 

Festivalde satışa sunulacak üzüm ve ürünlerinin tüm tahlillerinin yapılacağını söyleyen Sarıçizmeli, halkın güvenli bir şekilde alışveriş yapabileceğini vurguladı. 

Festivale katkı koyan herkese teşekkür eden Sarıçizmeli, tüm halkı festivali ziyaret etmeye çağırdı. 

KADİRAĞA 

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu ile CIOFF Kuzey Kıbrıs Başkanı Özlem Kadirağa, beşincisi düzenlenecek Altın Salkım Halk Dansları Festivali’nin bu yıl CIOFF üyeliği aldığını belirtti. 

Kadirağa, CIOFF’un dünyada 120 üye ülke ve 500 festival ile alanında lider bir organizasyon olduğunu ifade etti. 
CIOFF ile ilgili bilgi veren Kadirağa, Altın Salkım Halk Dansları Festivali’nin bu CIOFF logosu ve bayrağını kullanacağını ve takviminde yer alacağını söyledi. 

Kadirağa, üyeliğin, KKTC’nin, kültürün ve halk danslarının tanıtılması açısından önemli olduğunu belirtti. 

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