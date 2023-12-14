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Mehmetçik ve Büyükkonuk’ta triatlon yaygınlaştırılacak

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Triatlon Federasyonunun 2024 sezonunda yapacağı yarış organizasyonlarını yerel yönetimlerle işbirliğinde gerçekleştirme planı doğrultusunda görüşmeler yapılıyor.
Mehmetçik ve Büyükkonuk’ta triatlon yaygınlaştırılacak

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu Organizasyon Komitesi Başkanı Sertaç Bozatlı yerel yönetimlerle işbirliği yapma kapsamında ilk olarak Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ile görüşmüştü.


Bozatlı, önceki gün de Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr.Fatma Çimen Tuğlu ile bir araya geldi. 


Mehmetçik bölgesinde son yıllarda yapılan triatlon yarışlarının bölgede yaygınlaştırılması ve duatlon branşında köy içinin de kullanılabilmesi gündeme alındı.


Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr.Fatma Çimen Tuğlu, Sertaç Bozatlı ve triatlon camiasına bölgede yaptığı organizasyonlar için teşekkür ederek, belediye sınırlarında triatlon yarışlarının sayısının artırılması ve yaygınlaştırılması için ellerinden gelen kolaylığı yapacağını ifade etti.

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