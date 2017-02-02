Mehmetçik ve Lefke’de üreticilere bağ budanması konusunda uygulamalı eğitim

Tarım Dairesi “Bağlarda Budama ve Hastalık-Zararlılar” konusunda eğitim verdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde sürdürdüğü tarla günleri ve gece eğitimleri kapsamında Mehmetçik ve Lefke’de üreticilere bağ budanması konusunda uygulamalı eğitim verildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre eğitim Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü uzmanları tarafından gerçekleştirildi.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü uzmanları Pazartesi günü Mehmetçik’teki üreticilerin bağlarında budama ve hastalık-zararlılarla ilgili tarla eğitimi verdi.

Eğitime öğleden sonra da Ziyamet’te Mehmet Özbolat’ın bahçesinde devam edildi. Pazartesi akşamı da Mehmetçik Spor Kulübü’nde gece eğitimi verildi.

Eğitimlere 31 Ocak Salı günü ise Hüseyin Yalçıner’in Cengizköy’deki bahçesinde ve Gemikonağı’nda Sıtkı Işıkgün’ün bağ bahçesinde devam edildi.

Salı akşamı ise üreticilere Lefke Atatürk Kültür Merkezi Salonu’nda eğitici bilgiler aktarıldı.

Açıklamada, bölge üreticilerinin eğitimlere yoğun ilgi gösterdiği kaydedildi.