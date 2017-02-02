 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.439
  • Altın 146,363
  • Dolar 3,7487
  • Euro 4,0278
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 3 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -9 °C
FLAŞ HABERHP Kurultayı'nda yaşananlara disiplin süreci!

Mehmetçik ve Lefke’de üreticilere bağ budanması konusunda uygulamalı eğitim

» »
Mehmetçik ve Lefke’de üreticilere bağ budanması konusunda uygulamalı eğitim
Mehmetçik ve Lefke’de üreticilere bağ budanması konusunda uygulamalı eğitim

Tarım Dairesi “Bağlarda Budama ve Hastalık-Zararlılar” konusunda eğitim verdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde sürdürdüğü tarla günleri ve gece eğitimleri kapsamında Mehmetçik ve Lefke’de üreticilere bağ budanması konusunda uygulamalı eğitim verildi.    

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre eğitim Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü uzmanları tarafından gerçekleştirildi.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü uzmanları Pazartesi günü Mehmetçik’teki üreticilerin bağlarında budama ve hastalık-zararlılarla ilgili tarla eğitimi verdi.

Eğitime öğleden sonra da Ziyamet’te Mehmet Özbolat’ın bahçesinde devam edildi. Pazartesi akşamı da Mehmetçik Spor Kulübü’nde gece eğitimi verildi.

Eğitimlere 31 Ocak Salı günü ise Hüseyin Yalçıner’in Cengizköy’deki bahçesinde ve Gemikonağı’nda Sıtkı Işıkgün’ün bağ bahçesinde devam edildi.

Salı akşamı ise üreticilere Lefke Atatürk Kültür Merkezi Salonu’nda eğitici bilgiler aktarıldı.

Açıklamada, bölge üreticilerinin eğitimlere yoğun ilgi gösterdiği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Akıncı'nın o sözlerine tepkiler çığ gibi büyüyor...03 Şubat 2017 Cuma 10:25
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!03 Şubat 2017 Cuma 10:21
  • HP Kurultayı'nda yaşananlara disiplin süreci!03 Şubat 2017 Cuma 10:18
  • Bazı köylerde elektrik kesintisi yapılacak03 Şubat 2017 Cuma 10:14
  • Dürüst: “Bilişimin engelsiz yaşama katkı koyması için düğmeye basıldı”03 Şubat 2017 Cuma 09:34
  • Ertuğruloğlu’dan Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’na ziyaret03 Şubat 2017 Cuma 09:20
  • HAKSEN Asgari ücretin 2800’e yükseltilmesini istedi03 Şubat 2017 Cuma 09:14
  • Çalışma bakanı Saner, yeni asgari ücretle ilgili açıklama yaptı03 Şubat 2017 Cuma 08:53
  • KAMU-SEN asgari ücretin beklentilerden uzak olduğunu kaydetti03 Şubat 2017 Cuma 08:47
  • TKP-YG: Asgari ücret açlık sınırının altında03 Şubat 2017 Cuma 08:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti