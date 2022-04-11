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Mehmetçikli gençler Bursa’daki “Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri”ne katıldı

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Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, KKTC’yi, Bursa’daki “Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri”nde temsil etti.
Mehmetçikli gençler Bursa’daki “Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri”ne katıldı

Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, KKTC’yi, Bursa’daki “Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri”nde temsil etti.

Etkinliğe, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, belediye ve dernek temsilcileri de katıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, etkinlik programı çerçevesinde detih yürüyüşüne katılan Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği halk dnasları oyuncuları, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gösteri yaptı.

Etkinlikler çerçevesinde Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği oyuncuları, Bursa Osman Gazi’nin tarihi güzelliklerini de ziyaret etti.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, kardeş şehir Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile resepsiyonda bir araya geldi. Buluşmada, belediyeler arası ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi için yapılması gerekenler ve güncel konular ele alındı.

Cemil Sarıçizmeli ve Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Çelebi, Mustafa Dündar’a Mehmetçik bölgesine özgü hediye takdim etti.

Sarıçizmeli’ye ziyarette, Belediye Meclis Üyesi Ali Bulut, Muhlis Ağcabay ve Mehmetçik Belediyesi Basın, Halkla İlişkiler ve Kültür İşleri Sorumlusu Eyyup Adalıer eşlik etti.

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