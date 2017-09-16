Mehmetçik'te eski Belediye Binası yıkıldı

Mehmetçik Belediyesinin meydan düzenlemesi çerçevesinde daha önceleri Mehmetçik Belediyesi'nin hizmet verdiği bina yıkıldı.
Binanın yıkılması Mehmetçik'te duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.
Fotoğraflar: Halil Hepşen
Mehmetçik Belediyesinin meydan düzenlemesi çerçevesinde daha önceleri Mehmetçik Belediyesi'nin hizmet verdiği bina yıkıldı.
Binanın yıkılması Mehmetçik'te duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.
Fotoğraflar: Halil Hepşen
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