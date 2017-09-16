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Mehmetçik'te eski Belediye Binası yıkıldı

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Mehmetçik'te eski Belediye Binası yıkıldı
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Mehmetçik Belediyesinin meydan düzenlemesi çerçevesinde daha önceleri Mehmetçik Belediyesi'nin hizmet verdiği bina yıkıldı.

Binanın yıkılması Mehmetçik'te duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Fotoğraflar: Halil Hepşen

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