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Mehmetçik'te festival coşkusu başlıyor...

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Mehmetçik'te festival coşkusu başlıyor...
Mehmetçik'te festival coşkusu başlıyor...

İşte açıklama;

Sayın basın mensupları, bu yıl 60. Mehmetçik Üzüm Festivali’ni düzenliyoruz. 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü açılışını yapacağımız Festivalimizin tüm hazırlıkları tamamlanmıştır.

Bu yıl, 60. yılı geride bırakırken, ülkemizin en eski Festivali olan bu köy etkinliği günümüzde Panayırdan Uluslararası bir Festivale dönüştürdük. Festivalin temel amacı ve hedefi bölgenin ekonomik kalkınmasının yanı sıra tanıtımının da gerçekleştirilmesidir. Bugün Kuzey Kıbrıs’ta üzüm ve üzüm ürünleri ile ün yapmış olan köyümüz Mehmetçik’in bu alanda hak ettiği yere gelmesi için gerekli çalışmaları yapma azim ve kararlılığındayız. Üzüm festivalimiz de işte bunun bir örneğidir.

Geleneksel Mehmetçik Üzüm Festivalimiz uluslararası bir kimlik almanın haklı gururu ile daha güçlü bir biçimde düzenlenmektedir. Uluslararası festivaller listesine girmiş ve onaylanmış bir festival ayrıcalığına sahiptir. Ayrıca KKTC’de III. Cittaslow kent olma unvanı ile. Bu gurur bizlere daha büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Ve bu sorumluluğu taşıyabilecek güçteyiz. Bu sorumluluk bilinci bizleri daha da ileriye götürecek bir azmi ve inancı yaratmıştır.

Bölgemizdeki üzüm ve üzüm ürünleri ile sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik  kalkınmanın öneminin farkındayız.  60. Üzüm Festivali bir festivalden öte bir bölgenin kalkınmasındaki tanıtımın öneminin göstergesi oluğunu örneklemektedir.

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Bu yıl programımızda bölgenin simgesi olan üzüm ve üzüm ürünlerinin öneminin ve çeşitliliğinin işleneceği konular ele alınacaktır. Üzüm Festivali ile yıllardır üzüm ürünlerinin tanıtımına önem verdik. Festival alanı içerisinde bulunan Mehmet Tayyareci Üzüm Sokağı içerisinde üzüm ve üzüm ürünleri sizlerle buluşacak. Üzüm ve sucuk ürünleri laboratuvar tahlilleri yapılarak halkımıza daha güvenli ürün satışı yapılmasını her yıl olduğu gibi bu yıl da sağladık. Gıda hijyeni konusunda da önemli tedbirleri almış olduk. Halkımıza daha güvenli alış veriş yapması en önemli hedeflerimiz içerisindedir.

poster_program_suavi-01.jpgBu yıl Festivalimiz güçlü bir organizasyon ile gerçekleşiyor. Ülkemizin çok değerli ses sanatçılarını, Türkiye’nin önde gelen ses sanatçılarını festivalimizde ağırlayacağız. Covid-19 pandemisinden dolayı bu yıl düzenleyemediğimiz Uluslararası Altın Salkım Halk Dansları Festival gruplarımızdan Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği oyuncularımız, Romanya, Meksika, Macaristan ve Bulgaristan’dan gelen halk dansları oyuncularımız festivalimizin açılış gecesinde sizlerle buluşacak.

Sayın basın mensupları, halkımızı en eski ve yarım asrın üzerinde bir geçmişe sahip 60. Üzüm Festivaline bekleriz. Mehmetçik ile bütünleşerek bu gelişimin birer paydaşı olmalarını ve hoş ve eğlenceli vakit geçirmelerini dilerim.

Saygılarımla.

Cemil SARIÇİZMELİ

Mehmetçik Belediye Başkanı
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