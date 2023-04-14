Mehmetçik'te ipek böceği yetiştiriciliği ve koza işi semineri düzenlendi

Mehmetçik’te, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar'ın da katılımıyla, ipek böceği yetiştiriciliği ve koza işi ile ilgili seminer gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk İşletmeleri Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Dervişe Çeliker tarafından belediye gazinosunda belde halkına ve öğrencilere yönelik verilen seminer verildi. Dervişe Çeliker seminerde “İpek Böcekliğinden Dokumaya” konulu seminerde Kıbrıs’ta ipek böcekçiliği tarihçesi hakkında bilgi verdi.

-Sibel Tatar: “ 'İpeğin Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu' isimli projeyi başlattık"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar seminerin başında yaptığı konuşmada, ipek böcekçiliğinin Kıbrıs için çok önemli ve tarihin, geçmişin, kültürün bir parçası olduğunu belirtti.

Tatar, ipek böceğinin geçmişte önemli gelir kaynağı olduğunu, ancak son zamanlarda ipek böceği üretimi ve beslemenin külfet haline geldiğini, ekonomik karşılığını bulmadığını söyledi.

Tatar adada yeniden bu kültürü ve ekonomiye katkı sağlayacak üretimi başlatmak üzere “İpeğin Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu” isimli proje başlattıklarını da söyledi. Sibel Tatar, pilot projenin ilk ayağını Güzelyurt bölgesinde hayata geçirmeye çalıştıklarını, ağustos veya eylül ayında ilk ürünleri elde etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Tatar, bölgede, proje kapsamında istek doğrultusunda düzenledikleri kurslarla ipek böcekçiliğini tekrar canlandırmak ve dokumayı öğretmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Tatar, proje dahilinde yumurtaların açılmaya başladığını, tahminen 20 bin yerel yumurta olduğunu, bilimsel araştırma olması için böceklere bölgesel isimler verdiklerini anlattı.

İpek miktarını artırmak amacıyla haftaya 50 bin yumurtanın daha adaya getirileceğini ifade eden Tatar. çok daha aranan bir ipek olan sarı kozayı diğerlerine karıştırmayarak ilk aşamada ayrı tutuklarını vurguladı. Proje kapsamında kursiyerlere dokumacılık öğretildiğini ifade eden Tatar, “Amacımız kozalardan barış ipeği tekniğiyle ipek çıkarmak, ipeği dokuyarak ürün elde etmek” dedi.

Sibel Tatar Güzelyurt’taki pilot proje hayata geçip gerçek değerini aldıktan ve kadınlar para kazanmaya başladıktan sonra projenin ikinci ayağının Mehmetçik bölgesinde gerçekleştirileceğini umduğunu söyledi.

Tatar, “ Ülkemizin ekonomisine katkı koyacak önemli bir sektördür, ihmal edilmiştir ama inşallah Kıbrıs’ta İpeğin Yeniden Doğuşu Projesi ile tekrar canlanacak” dedi.

-Tuğlu: "Üreten kadın güçlü kadındır"

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Belediye olarak bölgede ipek böceği yetiştiriciliği ve koza etkinliğini ilk kez seminerle başlatmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Tuğlu, bölgede daha önce bu konuda etkinlik yapılmadığını ancak kadınların çok güzel elişleri yaptığını vurgulayarak, “Biz bunları canlandırmak, yaşatmak ve daha ileriye götürmek için bu şekilde başlangıç yaptık” dedi.

Koza işi ve ipek böceği yetiştiriciliğinin Kıbrıs’ta bir kültür olduğunu söyleyen Tuğlu, zaman içerisinde ilginin azaldığını, bunu tekrar canlandırmayı başaracaklarını söyledi.

Mehmetçik’te köy kadın kursu kursiyerlerinin çok güzel işler yaptıklarını yineleyen Tuğlu, amaçlarının el emeği göz nuru işleri daha da geliştirerek, kadınların yaptıklarını pazarlayarak, ev ekonomisine katkı sağlayacak hale getirmek olduğunu ifade etti.

Tuğlu, “Üreten kadın güçlü kadındır. Üreten kadın evine, çocuklarına ve ülkesine ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlar” dedi.

-Çeliker, ipek böcekçiliğinin tarihçesini anlattı

Kıbrıs Türk İşletmeleri Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Dervişe Çeliker de “İpek Böcekçiliğinden Dokumaya” isimi sunumunda ipek böceği ve dokumacılığının tarihçesini anlattı.

Çeliker, İpek böceğinden ürün elde etmenin Çin’de başlayan ve daha sonra dünyaya yayılan 5 bin yıllık bir süreç olduğunu kaydetti.

Çeliker, adada ilk ipek böceği faaliyetinin devlet kontrolünde Baf’ta atölye kurularak başladığını, Yeroşibu köyünde ise ilk fabrikanın kurulduğunu elde edilen ürünlerin dikiş ipliği olarak kullanıldığını söyledi.

İpek böceği ile uğraşanların 1960’a kadar iyi gelir elde ettiklerini kaydeden Çeliker, ipek böceğinden ipeğin yanı sıra, yün pamuk, ve keten de üretilebildiğinin altını çizdi.

Seminer sonrasında Mehmetçik- Büyükkonuk Belediye Başkanı Tuğlu tarafından Sibel Tatar, Dervişe Çeliker ile kurs öğretmenlerinden Ferdiye Hepşen’e hediye takdim edildi.

Etkinlik sonunda ilkokul öğrencilerine ipek böceği dağıtıldı