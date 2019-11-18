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Mehmetçik'te işçi lojmanında ölüm!

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Mehmetçik'te işçi lojmanında ölüm!
Mehmetçik'te işçi lojmanında ölüm!

Mehmetçik'te işçi lojmanında ölüm!

Mehmetçik'te inşaat işinde çalışan 43 yaşındaki Hacı Bayram Nalbant  bu sabah kaldığı işçi lojmanında ölü olarak bulundu.  Mehmetçik'te bir fabrikanın tadilat işinde çalışan Hacı Bayram Nalbant'ın cansız bedeni arkadaşları tarafından bulundu.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgide, 17-18 Kasım 2019 tarihlerinde 17.30 - 09.50 saatleri arasında Mehmetçik'te bir fabrikaya ait işçi lojmanında Hacı Bayram Nalbant'ın , aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği açıklandı. Polis soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Cesedi Lefkoşa Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Nalbant'a yarın sabah otopsi yapılacağı, otopsi ardından cenazesinin Türkiye'ye gönderileceği öğrenildi. 

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