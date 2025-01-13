Mehmetçik’te Kanunsuz Avlanma: Ses Yükseltici Cihaz Kullanarak 12 Kuş Vurdular

12 Ocak 2025 tarihinde, ince av mevsimi nedeniyle polis ekiplerinin ülke genelinde gerçekleştirdiği avcı kontrolleri sırasında, Mehmetçik köyünün doğusunda bulunan 9 numaralı av bölgesinde yasa dışı avlanma yapıldığı belirlendi.

57 yaşındaki S.C.’nin, kendi adına kayıtlı av tüfeğini oğlu A.C. (19)’ye vererek, yasaklanmış yöntemlerden biri olan ses yükseltici cihaz kullanmak suretiyle 12 adet cikla kuşu vurdukları tespit edildi.

Baba ve oğul polis tarafından tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.