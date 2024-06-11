Mehmetcik'te Ruhsatsız Alkollü İçki Satışı Tespit Edildi

10 Haziran 2024 tarihinde Mehmetcik’te faaliyet gösteren bir işyerinde yapılan polis kontrolünde, yetkili makamdan alınmış geçerli ruhsat olmadan çeşitli markalarda alkollü içki bulundurulduğu ve satışa sunulduğu belirlendi

YETKİLİ MAKAMDAN İZİNSİZ ALKOLLÜ İÇKİ TASARRUF ETMEK VE SATMAK

10 Haziran 2024 tarihinde saat 21:00 sıralarında, Mehmetcik’te faaliyet gösteren bir işyerinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda, işyerinin yetkili makamdan alınmış geçerli bir alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, çeşitli markalardaki alkollü içkileri izinsiz olarak bulundurduğu ve satışa sunduğu tespit edildi. Polis ekipleri, yapılan kontroller sırasında işyerinde bulunan muhtelif markalardaki alkollü içkilere el koyarak, bu içkileri emare olarak aldı.