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Mehmetçik’te sigara izmariti yangına neden oldu

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Mehmetçik’te sigara izmariti yangına neden oldu
Mehmetçik’te sigara izmariti yangına neden oldu

Mehmetçik, Yedikonuk köyü arasında, yol kenarına atılan sigara izmariti yangına neden oldu. Yangın Mehmetçik belediye ekipleri ve itfaiye tarafından yayılmadan söndürüldü.

Yapılan açıklama şöyle:

Ülkemizin yaşadığı büyük orman yangınının acıları dinmeden yeni yangınlarla mücadele ediyoruz!

Sorumsuz kişi tarafından yol kenarına atılan sigara izmariti yangına sebep oldu.

Mehmetçik, Yedikonuk köyü arasında, yol kenarına atılan sigara izmaritinin sebep olduğu yangın Belediye ekiplerimiz, İtfaiye Personeli ve yol güzergahını kullanan vatandaşlarımız tarafından erken müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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