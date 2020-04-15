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Mehmetçik'te traktör devrildi, bir kişi vefat etti (GÜNCELLENDİ)

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Mehmetçik'te traktör devrildi, bir kişi vefat etti
Mehmetçik'te traktör devrildi, bir kişi vefat etti (GÜNCELLENDİ)

Mehmetçik'te traktör devrildi, bir kişi vefat etti

Vefat eden kişinin Hasan Şeren olduğu öğrenildi.

Mehmetçik- Pamuklu köyleri arasında, traktörle tarla sürdüğü sırada aniden rahatsızlanan 50 yaşındaki Hasan Şeren hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, bugün saat 19:30 sıralarında meydana geldi. Mehmetçik'te sakin Hasan Şeren (E-50) yönetimindeki PR 459 plakalı traktör ile Mehmetçik Yağ Değirmeninin yaklaşık 300 metre doğu kısmındaki arazide tarla sürdüğü esnada aniden rahatsızlandı. Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Şeren, hayatını kaybetti. Şeren’in kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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