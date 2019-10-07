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“Mekân Anlatımı Üzerine Metin Yarışması” düzenliyor.

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Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Mimarlar Odası, “Mekân Anlatımı Üzerine Metin Yarışması” düzenliyor. Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Ocak 2020 olarak belirlendi.
“Mekân Anlatımı Üzerine Metin Yarışması” düzenliyor.

Odadan yapılan açıklamada yarışmanın 2019 Dünya Mimarlık Günü olan bugün ilan edildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Mimarlar Odası Yayın Kurulu üyeleri olarak, akademik tezler ve makaleler dışında; mimarlık ve edebiyat disiplinlerinin ilişkilendirildiği farklı yazılı kaynaklara ve onların barındırdığı derin değerlere dikkat çekmek istedik. Bu düşünceyle ortaya çıkan yarışma ile KTMMOB Mimarlar Odası ve Mİ̇MARCA dergisi aracılığı ile mimarlık ve edebiyat alanına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Yarışmanın ilgili bölümlerden mezun KTMMOB ve TMMOB’a bağlı meslek örgütlerinden herhangi birine üye olan herkese açık olarak düzenlendiği bildirildi.

Asli Jüri Üyelerinin “Türker Aktaç (Oda Başkanı), Devrim Yücel Besim (Yayın Kurulu BaşKanı) , Özlem Öztürk (2018 Yarışma Birincisi), Müge Cengizkan, Münevver Özgür Özersay, Suha Özkan, Neşe Yaşın” olacağı yarışmada birincilik ödülü 5 bin TL, ikincilik ödülü 3 bin TL, üçüncülük ödülü ise 2 bin TL olarak belirlendi.

Ayrıntılı bilgi ve yarışma şartnamesi için mimarlarodasi.org adresinin ziyaret edilebileceği kaydedildi.

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