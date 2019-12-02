Mekanik ve Sıhhi Tesisatçılar Birliği Başkanlığı’na Ardıç getirildi

Kıbrıs Türk Mekanik ve Sıhhi Tesisatçılar Birliği Başkanlığı’na geçen akşam yapılan genel kurul toplantısında Mehmet Ali Ardıç getirildi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan (KTEZO’dan) verilen bilgiye göre, KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga yaptığı konuşmada, KTEZO yasasının güncellenmesini müteakip, birliklerin genel kurul toplantılarını yapmaya başladığını, birlik içinde hareket edilmesi halinde ortak sorunların üzerine gidilebileceğini belirtti.

Mehmet Ali Ardıç da, mesleğin kalifiye elemanlara ihtiyaç duyduğunu bu konuda uğraş verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirtti.

Yönetim Kurulu’nda Mehmet Ali Ardıç, Hakkı Afacan, (As Başkan), Hasan Dinçel (Sayman),

Metin Beysoydan, M. Said Bozoğlan, Mustafa Sakallı, Mustafa Erciyas Kamburca; Denetleme Kurulu’nda da Kerim Turan, Ahmet Gümüşok ve Gülyemin Dilöz görev yapacak.