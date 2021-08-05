Meksika, ABD'li silah üreticilerine silah kaçakçılığı nedeniyle dava açtı

Meksika, ABD'nin en büyük silah üreticilerinden bazılarını, pervasız ticari uygulamalar yoluyla kan dökülmesini körüklemekle suçlayarak dava etti.

Meksika, ABD'nin en büyük silah üreticilerinden bazılarını, pervasız ticari uygulamalar yoluyla kan dökülmesini körüklemekle suçlayarak dava etti.

Meksika hükümeti, ABD merkezli silah şirketlerine yasa dışı silah kaçakçılığına katkıda bulunarak ölümlere sebep olma suçlamasıyla dava açtı.

Yetkililer, Meksika'nın tazminat olarak 10 milyar dolar talep ettiğini, ancak herhangi bir miktarın mahkeme tarafından belirleneceğini söylüyor.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde açılan dava için şirketler henüz bir açıklama yapmadı.

Dava raporunda, Meksika hükümetinin ülkedeki uyuşturucu kartellerinin ve diğer suçluların yasa dışı ticaretini aktif olarak kolaylaştıran sürece son vermek istendiği bilgisi yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın davayla ilgili bir belgede "silah üreticileri ürünlerinin kaçakçılıkta ve Meksika'nın sivil nüfusu ve yetkililerine karşı yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığının bilincindeler" ifadelerine yer verildi.

Associated Press haber ajansına göre, Meksika hükümeti ülkeye kaçakçılığı yapılan silahların yaklaşık yüzde 70'inin ABD'den geldiğini tahmin ediyor. Yalnızca 2019'da, Meksika'da 17 binden fazla cinayet kaçakçılığı yapılan silahlarla bağlantılıydı.