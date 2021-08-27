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Meksika, Afganistan'dan kaçan gazetecileri ülkeye kabul etti

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Meksika, Afganistan'dan tahliye edilen Afgan vatandaşı 124 gazeteciyi ülkeye kabul ettiğini açıkladı.
Meksika, Afganistan'dan kaçan gazetecileri ülkeye kabul etti

Meksika, Afganistan'dan tahliye edilen Afgan vatandaşı 124 gazeteciyi ülkeye kabul ettiğini açıkladı.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ve beraberindeki heyet, Afganistan'da The New York Times olmak üzere çeşitli medya kuruluşlarında çalışan gazetecileri Meksiko'daki havalimanında karşıladı.

Twitter hesabından Afgan gazetecileri paylaşan Ebrard, Meksika'nın insani nitelikte sığınma taleplerini desteklemeye karar verdiğini belirterek, "Bütün insan hayatı önemlidir ancak bugün Meksika'ya gelen bu grubun basın özgürlüğü ve iletişim hakkı ve bununla bağlantılı birçok değeri temsil ettiğini vurgulamak istiyorum" dedi.

Afgan gazetecileri aileleriyle birlikte misafir eden Meksika, gazetecilerin kendilerinden geçici insani koruma talep ettiğini duyuruldu.

Meksika, 25 Ağustos'ta da Afganistan'dan tahliye edilen uluslararası ödüllü 5 Afganistan vatandaşı kadını ülkeye kabul ettiğini açıklamıştı.

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