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Meksika' da Kız Arkadaşının Annesine Böbreğini Bağışlayan Genç, 1 Ay Sonra Terk Edildi

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Meksika'da yaşayan Uziel Martínez isimli genç, böbrek hastası olan kız arkadaşının annesine böbreğini bağışladı. Ancak yaklaşık 1 ay sonra kız arkadaşı tarafından terk edilen Martínez, büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Meksika' da Kız Arkadaşının Annesine Böbreğini Bağışlayan Genç, 1 Ay Sonra Terk Edildi

Meksikalı Uziel Martínez'in TikTok üzerinden paylaştığı video, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme aldı.

Baja California'da öğretmenlik yapan Martinez, yeni bir ilişkiye başladı.

İkili arasındaki ilişkide her şey iyi gidiyordu ancak Martinez'in kız arkadaşının annesinin yaşadığı böbrek rahatsızlığı, ilişkilerini de etkiledi.

 

FEDAKARLIĞI TAKDİR TOPLADI

Martinez, kız arkadaşının annesinin hasta olduğunu öğrenmesinin ardından ne yapabileceğini sordu.

Uygun donör arandığını öğrenen Martinez, hastaneye giderek tahlil yaptırdı ve böbrek nakline onay çıktı.

Kız arkadaşının annesine böbreğini bağışlayan genç, 1 ay sonra terk edildi Uziel Martínez

BÖBREĞİNİ BAĞIŞLADI

Tahlillerin uyumlu çıkmasının ardından Martinez, başarılı bir operasyonla kız arkadaşının annesine böbreğini bağışladı.

1 ay boyunca her şey iyi giderken, Martinez 1 ay sonra aldığı haberle yıkıldı.

Çünkü Martinez'in kız arkadaşı, ayrılık kararı almıştı.

Ayrılık kararının ardından evlenen kız, Martinez'i de büyük hayal kırıklığına uğrattı.

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