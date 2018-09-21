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Meksika Devlet Başkanı lüks başkanlık uçağını satmakta ısrarlı

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Meksika'da yeni Devlet Başkanı seçilen Andres Manuel Lopez Obrador, bir tarifeli uçakta üç saat beklemesine rağmen yine de başkanlık uçağını satmakta kararlı olduğunu söyledi.
Meksika Devlet Başkanı lüks başkanlık uçağını satmakta ısrarlı

Oaxaca'dan Mexico City'ye giden Obrador'ın uçağı, aşırı yağışlar nedeniyle üç saat geç kalktı. Solcu lider, uçakta yaptığı açıklamada, "Başkanlık uçağına binmeyeceğim" dedi.

Temmuz'da ezici bir zafer elde ederek başkan seçilen Obrador, Aralık'ta yemin edecek.

Lüks uçak 218 milyon dolara alındı

2012'de eski cumhurbaşkanı Felipe Calderon tarafından sipariş edilen lüks Boeing 787 Dreamliner uçağı iki yıl önce teslim edilmişti. Uçağın 218.7 milyon dolara alındığı açıklamıştı.

Uçak, teslim alındığı dönemde bir ülke liderinin kullandığı en modern ve en fonksiyonel uçak olarak tanımlanmıştı.

Obrador, devlet yönetiminde tasarruf vadederek seçim kazanmıştı.

'Bu kadar yoksulluk varken lüks uçağa binmeye utanırım'

Obrador dün Büyük Okyanus kıyısındaki Huatulco'dan başkente gitmeye çalışırken uçakta bekleyen yüzlerce yolcudan biriydi.

Reuters'a göre Obrador, niçin başkanlık uçağına binmeyeceğini açıklarken "Bu kadar yoksulluğun olduğu bir ülkede lüks bir uçağa binmekten utanırım" dedi

"Artık bu kadar saçmalık yeter. Kibirli davranan siyasetçilerin iktidarı uzun sürmez" dedi.

Obrador'un başkanlık uçağına binmemesi sosyal medyada hararetli şekilde tartışıldı.

Yeni Cumhurbaşkanı'nın başkanlık uçağına binmemesini eleştirenler de oldu. Alejandro Aguilar adlı bir kişi " Cumhurbaşkanı'nın uçakta beklemesi doğru değil. Zaten satın alınmış olan uçağı kullanması gerekir" dedi.

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