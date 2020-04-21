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Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan uyuşturucu kartellerine: Halka yardım yapmayı bırakın

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Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan uyuşturucu kartellerine: Halka yardım yapmayı bırakın
Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan uyuşturucu kartellerine: Halka yardım yapmayı bırakın

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, uyuşturucu kartellerinin koronavirüs salgını sırasında halka gıda paketi dağıttıklarını kabul ederek, kartellerden bunu durdurmalarını istedi.

Obrador, yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli yerlerinde uyuşturucu kartellerinin yardım dağıttıklarını fakat hükümetin bunu durduramadığını söyledi.

Uyuşturucu çetelerinin şiddeti durdurmaya odaklanmaları gerektiğini ifade eden Obrador, "Uyuşturucu kartellerinin 'biz yardım dağıtıyoruz' dediklerini duymak istemiyorum. Buna son vermeleri daha iyi" dedi.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde "El Chapo" olarak bilinen uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın kızlarından biri, üzerinde babasının fotoğrafının basılı olduğu yardım kutularını halka dağıtırken görülmüştü.

Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bin 772'ye yükselirken, salgın sebebiyle 712 kişi hayatını kaybetti.

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