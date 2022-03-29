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Meksika Devlet Başkanı’nın özel jetini düğün salonuna çeviriyorlar

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Meksika’nın Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’a ait lüks Boeing 787 Dreamliner uçağın akıbeti belli oldu…
Meksika Devlet Başkanı’nın özel jetini düğün salonuna çeviriyorlar

Meksika’nın Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’a ait lüks Boeing 787 Dreamliner uçağın akıbeti belli oldu…

Lüks uçağın ne kadar kira bedeli açıklanmadı.

Göreve geldiği dönemde devlet bütçesine katkıda bulunmak adına uçağı satma kararı alan ve tarifeli uçmaya karar veren Obrador’un 2018’den beri uçmayan uçağı için 131 milyon dolar istenmişti. Fakat uçağın fiyatında indirime gidilmeyince lüks jet satılmadı ve potansiyel alıcılar da uzaklaştı.

Fakat ülke ekonomisine katkı sağlamak için uçağın düğün ve doğum günü partileri gibi etkinlikler için kiralanmasına karar verildi. Uçağın işletme hakları Meksika ordusu bünyesindeki Omelca-Maya-Mexica isimli şirkete verilirken şirket bir açıklama yaptı.

Solcu devlet başkanı, selefinin sıklıkla kullandığı uçağı kullanmama kararı alarak gündem olmuştu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Obrador, “Uçağın hakları kiralanabilmesi için devredildi. Uçak halen uçabiliyor ve gelir yaratacak” dedi.

Obrador, şirketlerin düğün, doğum günü ve özel günlerin kutlanması için kiralanabileceğini ya da şirketler tarafından gezilere gitmek için kullanılabileceğini dile getirdi.

Anlaşma uyarınca uçağın Santa Lucia’daki Mexico City Havalimanı’nda tutulmasına karar verildi.

Adı yolsuzluk ve lüks ile anılan Meksika’nın eski devlet başkanı Enrique Pena Nieto’yu sık sık eleştiren Obrador, uçağı kullanmayacağını açıklamıştı.

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