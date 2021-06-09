Meksika seçimlerinde kadın adayların tarihi zaferi

Geçtiğimiz Pazar günü Meksika’da yapılan seçimlerde halk valilik seçimi için sandığa gidilen 15 eyaletin 6’sında kadın adayları seçti. Ülke tarihinde ilk defa bu kadar çok kadın vali aynı anda görev yapacak.

Meksika'da 6 Haziran’da halk, 500 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeleri, 15 eyalet valisi ile yerel ve bölgesel 20 bin 417 yöneticiyi seçmek için sandık başına gitmişti. Ülke genelinde oyların yüzde 99,5'inin sayıldığı ve Ulusal Seçim Enstitüsünün (INE) açıkladığı hızlı sayım sonuçlarına göre valilik seçimi yapılan 15 eyaletin 6'sında kadın adaylar kazandı. Kazanan 6 kadın adayın 5'i mevcut Başkan Andres Manuel Lopez Obrador'un partisi Ulusal Yenilenme Hareketinden (Morena) aday olmuştu.

BUGÜNE KADAR SADECE 8 VALİ GÖREV YAPTI

Tarihi boyunca toplamda sadece 8 kadın valinin seçildiği Meksika'da seçim sonuçları bu şekilde kesinleştiği takdirde aynı anda ilk defa Baja California, Chihuahua, Guerrero, Colima, Tlaxcala, Campeche eyaletleri ve mevcut Mexico City Valisi Claudia Scheinbaum da dahil olmak üzere 7'si kadın valiler tarafından yönetilecek.

Resmi olmayan seçim sonuçları, son nüfus sayımı ile kadınların erkeklerden 3 milyon fazla çıktığı 126 milyon nüfuslu Meksika'da siyasi liderlerin yönetimde temsil eşitliğini sağlamak için daha fazla çalıştığı yorumlarına neden oldu. Meksikalı anket şirketi Parametria'nın başkanı Francisco Abundis, bu sonucun kadınların endişelerinin ön plana çıktığı farklı siyasi yaklaşımlara meydan vereceği görüşünü savundu.

MORENA’NIN SANDALYE KAYBETMESİ BEKLENİYOR

Ayrıca seçimde yine hızlı sayım sonuçlarına göre 500 üyeli Temsilciler Meclisinde Başkan Obrador'un partisinin seçimden önce 253 olan sandalye sayısı 190-203 arasında olması bekleniyor. Meclisteki salt çoğunluğu bu seçimde kaybeden iktidar partisi Morena, bütçe gibi kilit yasaları meclisten geçirme konusunda Yeşiller ve İşçi Partisi ile kurduğu “Birlikte Tarih Yazıyoruz” adlı ittifaka bağımlı hale geldi.

Toplam 15 eyalette gerçekleştirilen valilik seçimlerinde ise 11'ini kazanan Morena bu görüntüyle başkentteki merkezi politikaları açısından seçmeni tarafından cezalandırılmış görünüyorken, yerelde ise güç kazanmaya devam etti.

OBRADOR’DAN ZAFER İLANI

Başkan Obrador ise seçim sonuçlarının partisi Morena ve müttefikleri Yeşiller ve İşçi Partisi’nin zaferi olduğunu belirterek, görev süresince mevcut politikası olan yoksullara yardım etme çabalarını artıracağını söyledi. Seçmenlere teşekkür ettiği konuşmasında Başkan ayrıca, “Yoksulların dönüşüm programını destekleyenlerin çoğunlukta olması benim için bir gururdur. Bu seçimle teyit edilen şey bu dönüşüm politikasının devam etmesidir. Ve halk buna karar vermiştir” dedi.