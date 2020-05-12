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SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Meksika'da 111 Sağlık Çalışanı Kovid-19'dan Hayatını Kaybetti

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Meksika'da 111 Sağlık Çalışanı Kovid-19'dan Hayatını Kaybetti
Meksika'da 111 Sağlık Çalışanı Kovid-19'dan Hayatını Kaybetti

Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 111 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, yaptığı açıklamada, 66 doktor, 16 hemşire ile destek personeli, diş hekimi ve laboratuvar teknisyenlerinin de aralarında bulunduğu 29 diğer hastane çalışanının Kovid-19 nedeniyle öldüğünü bildirdi.

Lopez-Gatell, 8 bin 544 sağlık personeline de Kovid-19 teşhisi konulduğunu ve 6 bin 747'sinin test sonuçlarının beklendiğini aktardı.

Ülke genelinde vaka sayılarının kentlerde farklılık gösterdiğine dikkati çeken Lopez-Gatell, bazı kentlerde bu hafta sonunda önlemlerin kademeli olarak kaldırılabileceğini ifade etti.

Meksikalı Eczane Sahipleri Birliğinden yapılan açıklamada, "maskelerin çöplerden toplanıp yeniden satıldığına" dair şikayetler aldıklarını duyurdu.

Halka, kullandıkları maskeleri çöpe atmadan önce kesmeleri tavsiye edildi.

Meksika'da seyyar satıcıların, ünlü markaların el antiseptik şişelerini yeniden doldurup sattıkları uyarısında da bulunuldu.

Birçok Latin Amerika ülkesinde maskeler, seyyar satıcılar tarafından satılıyor.

36 bin 327 Kovid-19 vakasının olduğu Meksika'da 3 bin 573 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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