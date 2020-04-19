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Meksika'da 5 yıl boyunca küme düşme ve yükselme kaldırıldı

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Meksika'da 5 yıl boyunca küme düşme ve yükselme kaldırıldı
Meksika'da 5 yıl boyunca küme düşme ve yükselme kaldırıldı

Meksika'da birinci ve ikinci ligler arasında 5 sezon boyunca düşme ve yükselmenin kaldırıldığı açıklandı.

Liga MX Yönetim Kurulu Başkanı Enrique Bonilla, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ligdeki 18 kulüp başkanının video konferans yöntemiyle katıldığı bir toplantı gerçekleştirildiğini duyurdu.

İkinci lig kulüplerine para yardımı

Yaşanan mali problemlerden dolayı zor günler geçiren Meksika futbolu için bir adım attıklarını ifade eden Bonilla, toplantıda oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda 5 sezon boyunca birinci ve ikinci ligler arasında düşme ve yükselmenin kaldırıldığını belirtti.

Bonilla, kararı daha önceden kabul eden ve genç oyuncu yetiştirme görevini üstlenecek ikinci lig kulüplerinin her birine 5 yıl boyunca sezon başına 845 bin dolar para yardımı yapılacağını kaydetti.

İkinci ligde şampiyon sezon iptal edildi

Öte yandan Bonilla, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ikinci ligde 2019-2020 sezonunun iptaline karar verildiğini ve şampiyon ilan edilmeyeceğini açıkladı.

Meksika'da 10. haftası geride kalan Liga MX'in kapanış liginde karşılaşmalar, koronavirüs salgını nedeniyle geçen ay askıya alınmıştı.

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