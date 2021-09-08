Meksika'da 7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin açıklamasına göre Meksika'da 7,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin açıklamasına göre Meksika'da 7,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkezi Guerrero eyaletindeki liman kenti Acapulco'nun 14 kilometre güneydoğusu olarak açıklandı. Depremin Türkiye saati ile 04.47'de meydana geldiği belirtiliyor.

Sarsıntının yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki başkentten de hissedildiği kaydediliyor. Meksiko City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum Twitter üzerinden yaptığı açıklamada başkentte ciddi bir maddi hasar oluşmadığını söyledi. Acapulco Belediye Başkanı Adela Roman da televizyondan yaptığı açıklamada "ciddi bir durum olmadığını" ve şimdiye kadar ölü ya da yaralı haberi gelmediğini belirtti.

Guerrero Valisi Hector Astudillo tsunami alarm merkezinin henüz deniz seviyesinde bir değişiklik tespit etmediğini açıkladı. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi de daha sonra yaptığı açıklamada yüksek dalgaların oluşma tehlikesinin geçtiğini duyurdu.

Atlantik ve Pasifik Okyanusuna kıyısı bulunan Meksika dünyanın sismik açıdan en hareketli ülkeleri arasında yer alıyor. Meksika toprakları toplam beş tektonik plaka üzerinde yer alıyor.

Meksiko City'de 19 Eylül 1985 tarihinde meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde 10 bin kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce bina yerle bir olmuştu. 19 Eylül 2017 tarihindeki 7,1 büyüklüğündeki depremde de çoğu başkentte olmak üzere 370 kişi can vermişti.