  • BIST 1.454,740
  • Altın 481,96
  • Dolar 8,3400
  • Euro 9,8600
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Meksika'da 7 büyüklüğünde deprem

» »
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin açıklamasına göre Meksika'da 7,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Meksika'da 7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin açıklamasına göre Meksika'da 7,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkezi Guerrero eyaletindeki liman kenti Acapulco'nun 14 kilometre güneydoğusu olarak açıklandı. Depremin Türkiye saati ile 04.47'de meydana geldiği belirtiliyor.

Sarsıntının yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki başkentten de hissedildiği kaydediliyor. Meksiko City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum Twitter üzerinden yaptığı açıklamada başkentte ciddi bir maddi hasar oluşmadığını söyledi. Acapulco Belediye Başkanı Adela Roman da televizyondan yaptığı açıklamada "ciddi bir durum olmadığını" ve şimdiye kadar ölü ya da yaralı haberi gelmediğini belirtti.

Erdbeben in Mexiko

Guerrero Valisi Hector Astudillo tsunami alarm merkezinin henüz deniz seviyesinde bir değişiklik tespit etmediğini açıkladı. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi de daha sonra yaptığı açıklamada yüksek dalgaların oluşma tehlikesinin geçtiğini duyurdu.

Atlantik ve Pasifik Okyanusuna kıyısı bulunan Meksika dünyanın sismik açıdan en hareketli ülkeleri arasında yer alıyor. Meksika toprakları toplam beş tektonik plaka üzerinde yer alıyor.

Mexiko | Erdbeben in Mexiko Stadt

Meksiko City'de 19 Eylül 1985 tarihinde meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde 10 bin kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce bina yerle bir olmuştu. 19 Eylül 2017 tarihindeki 7,1 büyüklüğündeki depremde de çoğu başkentte olmak üzere 370 kişi can vermişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ida Kasırgası’nın bilançosu artıyor06 Eylül 2021 Pazartesi 11:39
  • Melania Trump: 2024’te First Lady olmak istemiyorum06 Eylül 2021 Pazartesi 11:02
  • ABD: Afganistan'da iç savaş çıkması çok muhtemel; terörist gruplar canlanabilir05 Eylül 2021 Pazar 16:54
  • Apple çocuk istismarına karşı telefonları tarama planını askıya aldı04 Eylül 2021 Cumartesi 17:03
  • Araştırma: Kuzey Kutbu'ndaki ısınma, ABD'de kışın daha sert geçmesine neden oluyor04 Eylül 2021 Cumartesi 16:02
  • Biden’dan 11 Eylül çağrısı04 Eylül 2021 Cumartesi 12:59
  • ‘Boynuzlu adam’ mahkemede suçunu kabul etti04 Eylül 2021 Cumartesi 11:38
  • Biden'dan 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili belgelerin halka açılması talimatı04 Eylül 2021 Cumartesi 11:19
  • Meksika’yı sel vurdu04 Eylül 2021 Cumartesi 10:51
  • Ida Kasırgası'nın vurduğu ABD'de kuyruklar uzadı04 Eylül 2021 Cumartesi 10:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti