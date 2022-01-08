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Meksika’da 75 Pilot Coronaya Yakalandı, Hava Ulaşımı Felç Oldu

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Meksika’da Aeromexico ve Aeromar havayolu şirketlerinde görevli 75 pilotun Covid-19’a yakalanması üzerine yurt içi ve yurt dışı birçok uçuş iptal oldu.
Meksika’da 75 Pilot Coronaya Yakalandı, Hava Ulaşımı Felç Oldu

Meksika'da pilotların Covid-19'a yakalanması hava ulaşımını felç etti. Meksika Havacı Pilotlar Birliği (ASPA) Genel Sekreteri Humberto Gual yaptığı açıklamada, Meksika'da faaliyet gösteren Aeromexico ve Aeromar havayolu şirketlerinde görev yapan 75'i pilot olmak üzere toplam 140 çalışanın Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Covid-19'a yakalanan pilotlar ve havayolu çalışanları karantinaya alınırken, havayolu şirketleri personel eksikliği nedeniyle yurt içi ve yurt dışı 22 uçuşu iptal etti.

Uçuşları iptal edilen bazı yolcular 24 saat boyunca Mexico City Uluslararası Havalimanında mahsur kalırken, çözüm isteyen bazı yolcular havalimanı personeline tepki gösterdi. Havalimanında bekleyen yolcuların uzun kuyruklar oluşturduğu ve kalabalığa yol açtığı bildirildi.

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