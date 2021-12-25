Meksika’da Belediye İşçilerinden Eylem

Meksika’nın Toluca şehrinde maaşları ödenmeyen belediye işçileri, sokaklara kamyonlarla çöp döktü.

Çöp kamyonlarıyla topladıkları çöpleri başta Belediye Sarayı’nın önü olmak üzere şehrin işlek sokak ve caddelerine döken işçiler, kentteki birkaç işlek caddeyi de trafiğe kapattı.

Toluca Belediyesi bünyesinde çalışan işçiler, maaşlarının yanı sıra kanuni hakları olan yılbaşı ve tatil ikramiyelerinin de ödenmesini talep etti.

Meksika Eyaleti İnsan Hakları Komisyonu ise çalışanlara maaşlarını ödemeyen belediye yetkilileri hakkında 7 ayrı şikayette bulundu.