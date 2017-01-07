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Meksika'da benzin zammı protestolarında 5 ölü

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Meksika'da benzin zammı protestolarında 5 ölü
Meksida'da yılbaşında benzin fiyatlarında yapılan artış sonrası ülke genelinde başlayan protesto olaylarında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Hükümet yetkilileri, çarşamba gününden bu yana 31 eyaletin 22'sinde devam eden protestolarda 400'den fazla yakıt istasyonu ve süpermarketin yağmalandığını belirterek güvenlik güçlerinin olaylara karıştığı tespit edilen 700'den fazla kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

Protestocular, benzin fiyatlarına 1 Ocak itibarıyla gelen yüzde 20'lik zammın geri alınmasını talep ediyor.

Başkent Meksiko'nun kuzeyindeki Hidalgo eyaletine bağlı Ixmiquilpan şehrinde polisle protestocular arasında çıkan çatışmada iki gösterici hayatını kaybetti.

Meksika Körfezi kıyısındaki Veracruz şehrinde de yağmacı olduğundan şüphelenilen iki kişinin kimliği bilinmeyen şahıslar tarafından vurulduğu bildirildi. Veracruz Valisi Miguel Angel Yunes, eyalette güvenlik tedbirlerinin arttırıldığını kaydederek halen 300 şüphelinin adli kovuşturma için gözaltında olduğunu belirtti.

Başkent Meksiko'da ise bir bezin istasyonundaki yağmacıları engellemek isterken otomobilin çarptığı bir polis memuru hayatını kaybetmişti.

Böylece ülke genelindeki olaylarda doğrulanan can kaybı sayısı beşe yükseldi.

Öte yandan ülkenin kuzeydoğusundaki Nuevo Leon eyaletinin başkenti ve ülkenin üçüncü büyük kenti Monterrey'de10 bin gösterici zamları protesto etti. Kentte maskeli gençlik gruplarının, protestocular ile çatıştığı ve hükümet binalarını tahrip ettiği bildirildi. Eyalet Valisi Jaime Rodriguez protestoları anlayışla karşılandıkları ancak vandallığın kesinlikle cezasız kalmayacağını ifade etti.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, benzin fiyatlarına yapılan zammın uluslararası fiyat artışının sonucu olduğunu söylemiş, zammın ekonomik istikrarı sağlamaya yönelik "zor ama gerekli" bir adım olduğunu belirtmişti.

Meksika'da zammın ardından benzinin litresi 90 sentten satılıyor. Ülkede günlük asgari ücret 4 dolar civarında.

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