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Meksika’da Bin Yıldan Eski Ahşap Kano Bulundu

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Meksika’da Bin Yıldan Eski Ahşap Kano Bulundu
Meksika’da Bin Yıldan Eski Ahşap Kano Bulundu

Meksika’nın güneyinde arkeologlar, Mayalara ait olduğu tahmin edilen 1000 yıldan eski ahşap bir kanoyu gün yüzüne çıkardı.

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (INAH), Mayalara ait Chichen Itza antik kenti yakınlarında neredeyse hiç bozulmamış halde kano bulduğunu açıkladı.

BBC’nin haberine göre, kanonun, inşası devam eden turistik Maya Treni çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarıldığı belirterek kanonun su taşımak ya da ritüeller için kullanıldığı tahmin ediliyor.

INAH tarafından yapılan açıklamada, kanonun 1000 yıldan eski olduğu, öte yandan bölgede çok sayıda seramik ve duvar resimleri bulunduğu kaydedildi.

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