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Meksika'da bir futbol kulübü, ligin iptal edilmesi için koronavirüs vakası uydurmuş

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Meksika'da bir futbol kulübü, ligin iptal edilmesi için koronavirüs vakası uydurmuş
Meksika'da bir futbol kulübü, ligin iptal edilmesi için koronavirüs vakası uydurmuş

Meksika'da liglerin iptal edilmesinden önce lider konumda olan Cruz Azul'da başkan yardımcısı Alfredo Alvarez, ligin iptal edilmesi için bir kulübün koronavirüs açıklaması uydurduğunu açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle şampiyon ilan edilmemesi kararı sonrası Meksika'da tartışmalar büyüdü.

Meksika'da liglerin iptal edilmesinden önce lider konumda olan Cruz Azul'da başkan yardımcısı Alfredo Alvarez, bir kulübün liglerin oynanmaması için takımda olmadığı halde koronavirüs vakaları olduğunu duyurduğunu söyledi.

Hürriyet Spor'un aktardığı habere göre Meksika'da federasyon, ilk 2 sırada yer alan Cruz Azul ve Leon'un Şampiyonlar Ligi'ne gitmesine karar verdi fakat bu sezon şampiyon sayılmayacağını açıkladı.

Bu durum Cruz Azul Kulübü'nün hoşuna gitmezken başkan yardımcısı Alfredo Alvarez, "Biz lige devam etmek istiyorduk ama istemeyenler vardı. Bir kulüp liglerin oynatılmaması için takımda koronavirüs vakası olduğunu uyduruyor. Bunun hangi takım olduğunu biliyorum ama söylemeyeceğim" dedi.

Alfredo Alvarez'in işaret ettiği takımın 3. sırada olan Santos Laguna olduğu iddia ediliyor.

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