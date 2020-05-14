Meksika'da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 294 kişi öldü.

Meksika'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 294 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 294 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 220'ye çıktı. Vaka sayısı ise 1862 artarak 40 bin 186'ya yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise toplamda 26 bin 990 oldu.

Meksika'da ilk Covid-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.