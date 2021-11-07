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Meksika'da Freni Arızalanan Kamyonun Araçlara Çarpması Sonucu 19 Kişi Öldü

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Meksika'da Freni Arızalanan Kamyonun Araçlara Çarpması Sonucu 19 Kişi Öldü
Meksika'da Freni Arızalanan Kamyonun Araçlara Çarpması Sonucu 19 Kişi Öldü

Meksika'da, freni arızalanan kamyonun otoyol gişelerinde bekleyen araçlara çarpması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Meksika basınında çıkan habere göre, başkent Meksiko'nun doğusundaki Puebla kentinde freni arızalanan kamyon gişelerdeki araçlara çarptı.

Yetkililer, kazada kamyon şoförü dahil 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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