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Meksika’da kadınlar sokakta: Cinayetler son bulsun

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Meksika’da kadınlar sokakta: Cinayetler son bulsun
Meksika’da kadınlar sokakta: Cinayetler son bulsun

Geçen yıl 3 bin 825 kadının erkek cinayetiyle katledildiği Meksika’da kadınlar önceki gün eylemdeydi. Başkanlık Sarayı’na kırmızı boya fırlatan protestocular, 25 yaşındaki Ingrid Escamilla’nın öldürüldüğüne ilişkin görüntüleri yayımlayan gazetenin de aracını yaktı

Meksika’nın başkenti Mexico City’de 25 yaşındaki bir kadının erkek arkadaşı tarafından öldürülmesi ve kadının cesedinin bazı gazetelerde yayımlanması protesto edildi. Protestolarda, resmi rakamlara göre, Meksika’da geçen yıl 3 bin 825 kadının erkek cinayetiyle katledildiği hatırlatıldı.

Eyleme katılan insan hakları grupları ve kadın örgütleri, erkek cinayetlerinde davaların çoğunun çözülemediği ve faillerin cezasız kaldığı yönünde vurgu yaptı.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un kaldığı sarayın yakınlarında yapılan eylemde, göstericilerin sarayın kapılarına doğru kırmızı boyalar fırlattığı görüldü. Göstericiler daha sonra Escamilla’nın cesedinin fotoğrafını yayımlayan La Prensa gazetesinin bürosuna yürüdü. Gazeteye ait bir araç ateşe verilirken, bazı protestocular da gazeteye girmelerini engellemeye çalışan güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi.

Escamilla’nın cesedinin fotoğraflarının internette dolaşmasına tepki gösteren pek çok Meksikalı, sosyal medyada #IngridEscamilla etiketiyle doğa ve manzara fotoğrafları paylaşmıştı. La Prensa yönetiminin ise fotoğrafı yayımlama kararını savunduğu ancak editöryel ilkelerin yasal gerekliliklerin ötesine taşınması konusunda tartışmalara açık olduğunu belirttiği öğrenildi.

 

 

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