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Meksika'da koronavirüsten bin 177 can kaybı

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Latin Amerika'da Brezilya'nın ardından koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı Meksika'da bir günde bin 177 kişi virüsten hayatını kaybetti.
Meksika'da koronavirüsten bin 177 can kaybı

Latin Amerika'da Brezilya'nın ardından koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı Meksika'da bir günde bin 177 kişi virüsten hayatını kaybetti.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1177 kişi yaşamını yitirdi ve ölenlerin sayısı 260 bin 503'e yükseldi. Böylece ülkede pandeminin başlangıcından bu yana bir günde en yüksek ölü sayısına ulaşıldı.

Ülkede toplam vaka sayısı 17 bin 337 artarak 3 milyon 369 bin 747 oldu. İyileşenlerin sayısı 2 milyon 715 bin 43 olarak kayıtlara geçti.

Meksika'da son haftalarda vaka sayısının hızla artması nedeniyle bazı eyaletlerde yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 45 milyondan fazla kişiye birinci doz, 26 milyonu aşkın kişiye ikinci doz aşı uygulanırken, aktif vaka sayısı ise 107 bin 520 olduğu belirtildi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

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