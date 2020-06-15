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Meksika'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 269 Kişi Öldü

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Meksika'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 269 Kişi Öldü
Meksika'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 269 Kişi Öldü

Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 269 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 269 artarak 17 bin 141'e yükseldi.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 147 artışla 146 bin 837'ye çıktı.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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