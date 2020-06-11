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Meksika'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 708 Kişi Öldü

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Meksika'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 708 Kişi Öldü
Meksika'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 708 Kişi Öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Meksika'da 708 kişi hayatını kaybetti.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 708 artarak 15 bin 357'ye yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 883 artışla 129 bin 184'e çıktı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

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