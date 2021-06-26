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Meksika’da Kovid-19 vakalarının arttığı eyalette hastane otoparkları yataklı servislere dönüştürülecek

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Meksika Sosyal Güvenlik Kurumu, eyaletteki hastanelerin otoparklarında 30-40 yataklı servislerin açılacağını bildirdi.
Meksika’da Kovid-19 vakalarının arttığı eyalette hastane otoparkları yataklı servislere dönüştürülecek

Meksika Sosyal Güvenlik Kurumu, eyaletteki hastanelerin otoparklarında 30-40 yataklı servislerin açılacağını bildirdi.

Ülke genelinde hastanelerdeki doluluk oranını yüzde 17 olmasına rağmen bu eyaletteki Kovid-19 vaka artışı nedeniyle yetkililer, hastane otoparklarının hastaların hizmetine açılacağını duyurdu.

Meksika’da hastane otoparkları daha önce de bu şekilde hizmet vermiş ancak virüse yakalanan hasta sayısının azalmasıyla söz konusu uygulama kaldırılmıştı.

Latin Amerika ülkelerinde can kayıpları artmaya devam ediyor

Öte yandan salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 1, Meksika’da 278, Arjantin'de 542, Kolombiya'da 685, Peru'da 98, Şili’de 215, Ekvador’da 56, Bolivya'da 82, Paraguay’da 125, Guatemala'da 66, Uruguay'da 34 ve Honduras'ta 23 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 511 bin 142’ye, 79 bin 277 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 18 milyon 322 bin 760’a çıktı.

Ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 669 bin 196 vaka ve 125 bin 378 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 16 milyon 548 bin 159 olarak açıklandı.

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