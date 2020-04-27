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Meksika'da Mafya, Koronavirüs Sürecinde “Hayırseverliğe” Soyundu

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Meksika'da Mafya, Koronavirüs Sürecinde “Hayırseverliğe” Soyundu
Meksika'da Mafya, Koronavirüs Sürecinde “Hayırseverliğe” Soyundu

Meksika'da uyuşturucu kartelleri, ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtıyor. Koronavirüs krizinden etkilenen mafya, gücünü ve itibarını koruma derdinde.

Meksika medyasının bu yardım paketlerine isim bulması pek de zor olmadı: "Chapo Yemek Paketi." Ünlü uyuşturucu mafyasının babası sayılan "El Chapo" kod adlı Joaquin Guzmán’ın kızının reklam için halka dağıttığı yemek paketlerine verilen isim bu.

ABD'de hapiste olan Sinaloa Karteli'nin lideri El Chapo’nun kızlarından Alejandrina Guzman, korona krizi sırasında yaşlılara özel ilgi ve yardımda bulunduklarını belirtiyor.

Meksika’nın Jalisco eyaletine Guzman’ın adına kayıtlı "El Chapo 701" isimli moda markası "Narco-Chic!" ürünleri de satıyor. Taşıyıcılarla birlikte markanın logosunun bulunduğu karton kutulara tuvalet kağıdı ve pirinç taşırken görüntülenen Guzman’ın videoları ve fotoğrafları ise taşıma süreci bittikten kısa bir süre sonra sosyal medyada yayıldı.

Guzman’ın bu yardımları durdurmaya niyeti ise pek yok. Çünkü Meksika’da suç örgütleri son zamanlarda yardım malzemelerinin dağıtımını, medyanın da ilgisini çekecek bir şekilde oldukça sık yapıyor. Devlet yetkilileri ise bu duruma karşı genellikle müdahalede bulunamıyor.

Örneğin Jalisco Nueva Generacion kartelinin yardım dağıttığı Xavier Nava bölgesinin belediye başkanı San Luis Potosi, bu yardımların dağıtımın silahsız siviller tarafından yapıldığını belirterek bunları durdurmak için yasal dayanağının olmadığını söylüyor.

Peki bu yardımların arkasında ne yatıyor? Uluslararası Kriz Grubu'ndan Falko Ernst, DW’ye yaptığı açıklamada, "Meksika’da şu anda acil bir insani kriz ya da ihtiyaç sıkıntısı bulunmuyor. Karteller ise bu durumu toplumsal tabanlarını daha da güçlendirmek için kullanıyor." Erzak paketi dağıtmak şiddet kullanmaya göre daha kârlı çünkü, "kartellerin kaynakları kısıtlı, savaşmak ise masraflı."

BİR GÜÇ ARACI OLARAK HAYIRSEVERLİK

Gazeteci ve uyuşturucu uzmanı Jose Reveles’e göre mafya "kendilerini göstermek için bir propaganda stratejisi uyguluyorlar." Reveles, şiddet ve hayırseverliğin aslında aynı madalyonun iki farklı yüzünde yer aldığını söylüyor.

Meksika hükümetinin uyguladığı sosyal politikaların etkisiz, yetersiz ve siyasi çıkarlar için kullanılması suçluların da işine geliyor. Ernst ise bu durumun "endişe verici" olduğunu belirtiyor. "Eğer hükümet bu duruma karşı bir şey yapmazsa, Meksika’nın yakında çok daha büyük bir güvenlik problemi olabilir."

KORONAVİRÜS SALGINI SUÇ ÖRGÜTLERİNİ DE ETKİLİYOR

Organize suç örgütlerini de salgından olumsuz etkilenenler arasında. Kaçakçıların kullandığı birçok yolun kapalı olması sebebiyle, Çin’de sentetik uyuşturucular için üretilen kimyasalların, Güney Amerika’da ise kokainin tedariği tıkanmış durumda.

Ekonomik durgunluk ve kapanan sınırlar, alınan haraç miktarını ve insan kaçakçılığını da azaltmış durumda.  

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