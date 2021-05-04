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Meksika'da Metro Üst Geçidinin Yola Çökmesi Sonucu 23 Kişi Öldü

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Meksika'da metro üst geçidinin, üzerindeki tren vagonlarıyla çökmesi sonucu 23 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı bildirildi.
Meksika'da Metro Üst Geçidinin Yola Çökmesi Sonucu 23 Kişi Öldü

Meksika'da metro üst geçidinin, üzerindeki tren vagonlarıyla çökmesi sonucu 23 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı bildirildi.

Meksika basınındaki haberlere göre, yetkililer, başkent Meksiko'da bakımda olan metro üst geçidinin bir kısmının, üzerindeki tren vagonları ile çöktüğünü açıkladı.

 

Yetkililer, vagonların geçidin altında bulunan yoldaki araçların üstüne düştüğünü ifade etti.

 

Kazada 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, geçidin yoldan yüksekliğinin yaklaşık 5 metre olduğunu kaydetti.

 

Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum yaptığı açıklamada, hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 7'sinin durumunun ciddi olduğunu belirtti.

 

Meksika basınına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, bir ucu üst geçitte takılı kalan bir vagonun diğer ucu yolda bulunuyor.

 

Görüntülerde, ekiplerin merdiven yardımıyla vagonlara ulaşarak çalışmalarını sürdürmesi dikkat çekti.

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