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Meksika’da metroya ‘penisli koltuk’ konması tepki çekti

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Meksika’da metroya ‘penisli koltuk’ konması tepki çekti
Meksika'da toplu taşıma araçlarında kadınlara yönelik tacizlere dikkat çekmek amacıyla, başkent Meksiko'da metroya konan 'penisli koltuk' eleştiri konusu oldu.

Meksiko’da bir metroya, çıkık penis ve göğüs şekli verilmiş bir koltuk yerleştirildi. Koltuk birçok Meksikalı tarafından utanç verici, aşağılayıcı ve rahatsız edici bulundu.

Koltuğun yanındaki ‘erkeklere özel’ notta şu mesaj verildi:

“Buraya oturmak rahatsız edici ama kadınların günlük yolculuklarında maruz kaldıkları cinsel tacizlerle karşılaştırılamaz bile.”

Meksika, özellikle toplu taşıma araçlarında yaşanan cinsel saldırılarla mücadele etmekte zorlanıyor. İngiliz araştırma kuruluşu YouGov’un 2014’te yaptığı bir çalışmaya göre Meksiko, toplu taşımada fiziksel ve sözlü tacizin en çok görüldüğü şehir.

Kampanyanın 700 bin kez izlenen bir videosunun altındaki yorumlarda, fikri öven de, kampanyanın erkeklere haksızlık ettiğini söyleyen de oldu.

Bazıları, protestoyu seksist buldukları görüşünü paylaştı.

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