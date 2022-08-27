  • BIST 3.146,10
  • Altın 1014.572
  • Dolar 18.1598
  • Euro 18.0696
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKALezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

Meksika’da petrol boru hattında patlama

» »
Meksika’da petrol boru hattında meydana gelen patlamada 2 ev tamamen yıkıldı.
Meksika’da petrol boru hattında patlama

Meksika’da petrol boru hattında meydana gelen patlamada 2 ev tamamen yıkıldı.
Meksika’nın Puebla eyaletindeki Amozoc de Mota şehrinde sabah saatlerinde patlama sesleri duyuldu.

Devlet petrol şirketi Pemex’e ait bir petrol boru hattında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Olayda 2 ev tamamen yıkıldı, bir evde kısmi hasar meydana geldi, bir araç ise yandı.

Bölge sakinleri patlama nedeniyle büyük bir sarsıntı yaşandığını ifade ederken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde alevlerin metrelerce yükseğe ulaştığı görüldü.

Puebla Eyaleti Sivil Koruma Bakanlığı, yangınla mücadele için çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiğini açıkladı.

Olayda şu ana kadar can kaybı yaşanmazken, bölge halkı güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Yetkililerin, güvenlik koridoru oluşturduğu olay yerinde yangın ile mücadele sürüyor.

Patlamanın nedenine ilişkin araştırmalar devam ederken, ilk raporlara göre kazanın boru hattından kaçak petrol alımı yapılması nedeniyle meydana gelmiş olabileceği düşünülüyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beyaz Saray, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini düşürdü24 Ağustos 2022 Çarşamba 12:03
  • ABD, Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık askeri yardım paketi açıklayacak24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:32
  • Trump döneminde Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturması notlarını 'uygunsuz' şekilde tutmuş20 Ağustos 2022 Cumartesi 10:50
  • ABD vatandaşlarını Meksika'ya seyahat konusunda uyardı19 Ağustos 2022 Cuma 22:54
  • Trump'ın finans direktörü vergi kaçırdığını kabul etti19 Ağustos 2022 Cuma 09:51
  • Arjantin’de halk sokağa döküldü18 Ağustos 2022 Perşembe 10:43
  • ABD ve Tayvan arasında yeni ticaret girişimi18 Ağustos 2022 Perşembe 08:27
  • Kanada’da 88 papaz hakkında cinsel istismar iddiasıyla toplu dava açıldı17 Ağustos 2022 Çarşamba 20:40
  • ABD ve Rusya arasında nükleer bir savaş çıkarsa neler olur? 5 milyardan fazla insanın öldüğü olası felaketin sonuçları17 Ağustos 2022 Çarşamba 20:02
  • Kütüphaneden ödünç aldığı kitabı 75 yıl sonra iade etti17 Ağustos 2022 Çarşamba 18:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti