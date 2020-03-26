  • BIST 91.528
  • Altın 336,013
  • Dolar 6,4028
  • Euro 7,0574
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Meksika'da Puebla eyaletinin valisi: Fakirlerin koronavirüse karşı bağışıklığı var

» »
Meksika'da Puebla eyaletinin valisi: Fakirlerin koronavirüse karşı bağışıklığı var
Meksika'da Puebla eyaletinin valisi: Fakirlerin koronavirüse karşı bağışıklığı var

Meksika’da bir vali, ‘fakirlerin koronavirüse karşı bağışık olduğunu’ savundu.

Puebla eyaletinin valisi Miguel Barbosa, Meksika’da bugüne kadar salgına yakalananlarının önemli bir bölümünün varlıklı kişiler olduğunu hatırlatarak, “Zenginseniz risk altındasınız demektir. Fakirseniz, böyle bir şey yok” dedi.

Meksika’da bugüne kadar doğrulanan 475 vakanın üçte birinin uluslararası uçuşlarla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Bu vakaların çoğunun İtalya ya da ABD’den tatilden dönen kişiler olduğu kaydediliyor. Barbosa da söz konusu açıklamasını ‘fakir kişilerin bu tarz seyahatler yapamayacağı’ fikrine dayandırıyor.

Meksika federal hükümeti, salgının yayılmasını önlemek adına hayati önemde olmayan her tür hükümet aktivitesinin askıya alındığını duyurmuştu. Ülkede şimdiye kadar altı kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanlığı ve Tabipler Birliği’nin Covıd-19 Koordinasyon Kurulu’ndan yeni kararlar26 Mart 2020 Perşembe 14:50
  • İran’da son 24 saatte koronavirüsten 157 kişi hayatını kaybetti26 Mart 2020 Perşembe 13:44
  • New York'taki hemşireler virüsten korunmak için çöp poşeti giymek zorunda kaldı26 Mart 2020 Perşembe 13:16
  • Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 471 bini geçti26 Mart 2020 Perşembe 13:06
  • Koronavirüs büyük maymunlar için tehlike oluşturabilir26 Mart 2020 Perşembe 12:58
  • Koronavirüs Bilim Kurulu: Anneler maske takarak bebeklerini emzirebilir26 Mart 2020 Perşembe 11:56
  • İran’da seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı uygulaması başladı26 Mart 2020 Perşembe 11:49
  • Çin'de Son İki Günde Yurt İçi Kaynaklı Yeni Kovid-19 Vakası Görülmedi26 Mart 2020 Perşembe 11:28
  • İspanya'da Koronavirüsten Dolayı İlan Edilen Olağanüstü Hal 11 Nisan'a Kadar Uzatıldı26 Mart 2020 Perşembe 10:59
  • ABD'de Kovid-19 Salgınında Ölenlerin Sayısı Bini Aştı26 Mart 2020 Perşembe 10:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti