  • BIST 101.056
  • Altın 280,367
  • Dolar 5,8179
  • Euro 6,3916
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Meksika'da resmi etkinliğe katılamayan belediye başkanı yerine maketini gönderdi

» »
Meksika’da davetli olduğu resmi bir etkinliğe katılamayan Belediye Başkanı Moises Aguilar Torres, kendisini temsil etmesi için karton maketini gönderdi.
Meksika'da resmi etkinliğe katılamayan belediye başkanı yerine maketini gönderdi

Güney Meksika’daki Chiapas eyaletinde bulunan Pichucalco’nun Belediye Başkanı Moises Aguilar Torres, geçen cuma günü bir sağlık merkezi etkinliğine katılamayınca yerine gerçek boyutlu bir karton maketini gönderdi. Maket, günlük kıyafetleri içindeki Torres’i bir de sağ yumruğu havada gösteriyordu.

 

Torres’i görmek isteyen katılımcılar da maketle idare etmek durumunda kaldı. Politikaya atılmadan önce hemşire olarak çalışan Torres ile tanışma hayalleri suya düşen katılımcılar, sosyal medya aracılığıyla tepkilerini gösterdi.

meks.jpg

© FOTOĞRAF : FACEBOOK/@JOSE ALEJANDRO BUSTAMANTE MAZA

Pichucalco’nun Belediye Başkanı Moises Aguilar Torres, geçen cuma günü bir sağlık merkezi etkinliğine katılamayınca yerine gerçek boyutlu bir karton maketini gönderdi. Maket, günlük kıyafetleri içindeki Torres’i bir de sağ yumruğu havada gösteriyordu.

Torres’in yardımcısı Jose Alejandro Bustamante Maza ise etkinliğin başarısını vurgulayarak tepkileri yatıştırmaya çalıştı. Maza, “Belediye başkanımız sağlık sektöründe vatandaşların yararına olan kararları işte böyle alıyor, çünkü hizmet etmek onun sözü” dedi.

Ancak bazı katılımcılarsa duruma ayak uydurmayı tercih etti, belediye başkanının maketiyle fotoğraf çektirdiler. Fotoğraflar, şehrin resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Moises Aguilar Torres, 2018 yılında belediye başkanı olarak seçilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump’tan azli konusunda ‘iç savaş’ paylaşımı01 Ekim 2019 Salı 09:24
  • Trump’ın 'Buy American' güvencesi ve Aramco saldırısı30 Eylül 2019 Pazartesi 09:57
  • Trump'tan azil açıklaması: Asla izin vermeyeceğim30 Eylül 2019 Pazartesi 09:26
  • Trump - Putin görüşmeleri yayınlanabilir30 Eylül 2019 Pazartesi 09:24
  • Trump, BM kürsüsünde ticaretten bahsederken, ticaret bakanı uyuya kaldı26 Eylül 2019 Perşembe 19:57
  • Trump'ın azil soruşturmasını başlatan telefon konuşmasının kayıtları çıktı25 Eylül 2019 Çarşamba 19:07
  • 'Batman katliamı' ailelerinden Joker filmine protesto25 Eylül 2019 Çarşamba 14:54
  • BM'de konuşan Erdoğan'dan ABD, Rusya ve İran'a Suriye'deki "güvenli bölgeye" destek çağrısı25 Eylül 2019 Çarşamba 13:08
  • 6 yaşındaki evlatlık kızları '22 yaşında sosyopat bir cüce' çıktı25 Eylül 2019 Çarşamba 11:02
  • Moskova: ABD, BM Genel Kurul toplantısına katılacak bazı Ruslara vize vermedi24 Eylül 2019 Salı 14:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti