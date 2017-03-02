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Meksika'da sahilde 11 ceset bulundu

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Meksika'da sahilde 11 ceset bulundu
Meksika'nın sahil kentlerinden Veracruz'da işkence edilerek öldürüldüğü tespit edilen 11 ceset bulunduğu bildirildi.

Polis kaynaklarından yapılan açıklamada, 9 erkek ile 2 kadın cesedinin Veracruz sahilinde bulunduğu belirtildi.     

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Veracruz Valisi MiguelAngelYunes, "barbarlık" olarak nitelendirdiği ölümlere uyuşturucu çeteleri arasındaki çatışmaların yol açtığını söyledi.

Yunes, 11 cesedin de çalıntı olduğu belirlenen bir aracın yanında bulunduğunu kaydetti.

Olaya karışan çetelerle ilgili isim vermeyen Yunes, Veracruz'da yaşanan cinayetlerin yüzde 70'inin organize suç çeteleri arasındaki çatışmalardan kaynaklandığını ifade etti.

Yerel medya kaynakları, cesetlerin yanına bırakılan levhada, "Savaş istiyorsanız, buyurun size savaş." mesajının bulunduğu belirtildi.     

Meksika'da uyuşturucu çeteleri arasında yaşanan şiddet olaylarında her yıl onlarca kişi hayatını kaybediyor.

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