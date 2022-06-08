Meksika’da silahlı saldırıda 6 kişi öldü

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Salamanca kentindeki Miguel Hidalgo Caddesi'nde silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.
Haziran başından bu yana bölgede 15 kişinin daha öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Salamanca kentindeki Miguel Hidalgo Caddesi'nde silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.
Haziran başından bu yana bölgede 15 kişinin daha öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
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