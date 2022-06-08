  • BIST 2.648,07
  • Altın 964.455
  • Dolar 17.1644
  • Euro 18.4604
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASınavlar hayatın sonu değil!

Meksika’da silahlı saldırıda 6 kişi öldü

» »
Meksika'nın Guanajuato eyaletinde, silahlı saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Meksika’da silahlı saldırıda 6 kişi öldü

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Salamanca kentindeki Miguel Hidalgo Caddesi'nde silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Haziran başından bu yana bölgede 15 kişinin daha öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB , yargıda düzenleme olmadan Polonya'ya fon vermeyecek08 Haziran 2022 Çarşamba 09:34
  • İspanya'da gıda israfını önlemeyenlere 500 bin euro ceza08 Haziran 2022 Çarşamba 09:31
  • Brad Pitt: Angelina Jolie şarap bağını satarak bana zarar vermek istedi08 Haziran 2022 Çarşamba 09:02
  • Hızlı teslimat girişimlerinin hızlı büyüme dönemi sona mı eriyor?08 Haziran 2022 Çarşamba 09:00
  • AB’den asgari ücret direktifi: Yeterli bir yaşam standardı sağlayacak seviyede olmalı08 Haziran 2022 Çarşamba 08:57
  • İklim krizi: COP26'da verilen sözlerin ne kadarı tutuldu?07 Haziran 2022 Salı 10:43
  • Rusya Büyükelçisi BM Güvenlik Konseyi oturumunu terk etti07 Haziran 2022 Salı 10:29
  • Zelenskiy 22-25 milyon ton tahıl bloke edilmiş durumda07 Haziran 2022 Salı 09:23
  • Avusturya'da cami'ye çirkin saldırı07 Haziran 2022 Salı 09:15
  • Blinken'den, Putin'e "şantaj" suçlaması07 Haziran 2022 Salı 09:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti