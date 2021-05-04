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Meksika’da üst geçit çöktü, tren raydan çıktı: 15 ölü, 70 yaralı

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Meksika’da demir yollarının bir kısmının çökmesiyle tren raydan çıktı.
Meksika’da üst geçit çöktü, tren raydan çıktı: 15 ölü, 70 yaralı

Meksika’da demir yollarının bir kısmının çökmesiyle tren raydan çıktı.

Yaşanan kazada, 15 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.

Meksika’nın başkenti Meksiko’da Olivos Metro İstasyonu’nda demir yolunun bir kısmı henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Çökmeyle birlikte tren raydan çıktı

. İlk belirlemelere göre kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Üst geçidin çökme nedeni henüz bilinmiyor. 

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