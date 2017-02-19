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Meksika'da yaşama dair ilginç bulgu

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Meksika'da yaşama dair ilginç bulgu
Meksika'da kristallerden oluşan mağaralarda en az 10 en fazla 50 bin yıl önce buraya sıkışıp kalan mikroplara rastlandı.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) Astrobiyoloji Enstitüsü Başkanı Penelope Boston, Meksika'nın dağlık Naica bölgesinde yaklaşık 100 yıl önce madenciler tarafından keşfedilen mağaralarda, tuhaf ve çok eski zamanlardan kalma mikropların bulunduğunu açıkladı.

UYKUDAKİ MİKROPLARI CANLANDIRDILAR

Bulgu "American Association for the Advancement of Science" derneğinin yıllık toplantısında duyurulurken, Boston, kristal blokların içinde 10 bin ila 50 bin yıl önce sıkışıp kalan uykudaki mikropları canlandırdıklarını ve genetik açıdan incelemeyi planladıklarını söyledi.

Mikropları zaman makinesine benzeten Boston, bulgunun, yaşamın en düşmanca ortamla başa çıkma ve buna uyum sağlama kabiliyetini göstermesi açısından önem taşıdığını ifade etti.

Boston, organizmaların, genetik veri tabanlarında bilinen hiçbir şey ile yakın ilişkisi olmadığını sözlerine ekledi.

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