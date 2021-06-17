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Meksika’da Yeni Seçilen 2 Vali ve 3 Milletvekilinin Kartel İle Bağlantısı Ortaya Çıktı

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Meksika'da 6 Haziran’da yapılan seçimlerde seçilen Sinaloa ve Potos eyaletlerinin valileri ile Temsilciler Meclisine seçilen 3 üyenin uyuşturucu kartelleri ile bağlantılı olduğu tespit edildi.
Meksika’da Yeni Seçilen 2 Vali ve 3 Milletvekilinin Kartel İle Bağlantısı Ortaya Çıktı

Meksika'da 6 Haziran’da yapılan seçimlerde seçilen Sinaloa ve Potos eyaletlerinin valileri ile Temsilciler Meclisine seçilen 3 üyenin uyuşturucu kartelleri ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

Meksika Ulusal İstihbarat Merkezi (CNI) 6 Haziran’da yapılan seçimler öncesi organize suç örgütlerinin seçime müdahalesinin önlenmesi amacıyla her aday için güvenlik soruşturması başlatmıştı. Güvenlik soruşturması sonucu bazı adayların kartel ile bağlantısı bulundu.

Kartel bağlantısı bulunan kişiler arasında Sinaloa Eyaleti Valisi seçilen Rubén Rocha Moya ve San Luis Potos Valisi seçilen Ricardo Gallardo Cardona ile Temsilciler Meclisi üyeliğine seçilen Emmanuel Reyes Carmona, Francisco Javier Huacus Escuivel ve Miguel Pavel Jarero Velazquez olduğu belirtildi.

Ulusal Yenilenme Hareketi (Morena) adayı olarak Sinaloa Eyaleti Valisi seçilen Moya’nın Joaqun “El Chapo” Guzmn ve Ismael “El Mayo” Zambada’ya ait olan Pasifik Karteline bağlı olduğu belirlendi.

Meksika Yeşil Ekolojik Partisi (PVEM) adayı olarak San Luis Potos Valisi seçilen Cardona’nın ise, Kuzeybatı Karteli ve Los Zetas suç örgütleri ile geçmişte hakkında şüphelenilen bağlantısını halen devam ettirdiği tespit edildi.

'Delil yetersizliği' nedeniyle serbest kaldı

Cardona, 2012-2014 yılları arasında şahsi şirketleri aracılığıyla 200 milyon dolardan fazla yasadışı para transferi yapmaktan dolayı 2015 yılında tutuklanmış ancak delil yetersizliği sebebiyle 11 ay sonra serbest bırakılmıştı. Buna ek olarak Gallardo ile babası Ricardo Gallardo Jurez hakkında 2009-2018 yılları arasında yönetici oldukları Soledad Belediyesine ait 700 milyon peso (35 milyon dolar) parayı hortumlama şüphesiyle Mali İstihbarat Birimleri (FIU) tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Organize suç örgütleri ile bağlantısı bulunan 3 Temsilciler Meclisi üyesinden Guanajuato Eyaleti Valle de Santiago bölgesinden seçilen Emmanuel Reyes Carmona Federal İstihbarat Birimlerinin araştırmasına göre şu anda El Altiplano’da tutuklu bulunan El Marro lakaplı Jose Antonio Yepez Ortiz’in yönettiği Santa Rosa de Lima karteli ile bağlantısı olduğu tespit edildi.

Bir diğer seçilmiş meclis üyesi Francisco Javier Huacus Escuivel’in Apatzingn bölgesinde hakim olan Viagra Örgütüyle bağlantılı olduğu belirlendi.

Diğer seçilmiş Temsilciler Meclisi üyesi olan Miguel Pavel Jarero Velazquez’in de organize suç örgütü bağlantısı bulunduğu ifade edilip hangi örgüt olduğu belirtilmedi. Ulusal İstihbarat Merkezinin (CNI) bütün bu bulgularına rağmen savcılık henüz söz konusu kişiler hakkında henüz soruşturma başlatmadığı ifade edildi.

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